Incontro ai Palazzi Scaligeri tra le Province di Verona e Mantova: autostrada A22 e scuole gli argomenti sul tavolo.

Verona e Mantova, incontro tra Province: sul tavolo A22 e scuole. Il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, è stato accolto ieri, mercoledì 7 maggio, al Palazzo Scaligero dal presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini.

Il confronto si è orientato sulla viabilità esistente e su alcuni dei progetti infrastrutturali più significativi che insistono sui due territori confinanti. Sul tema dei trasporti, particolare rilievo è stato posto sull’A22, di cui entrambi gli Enti sono soci, e sull’importanza della nuova concessione per garantire la continuità di uno sviluppo concordato e condiviso tra le comunità locali attraversate dall’autostrada e i gestori dell’infrastruttura.

Pasini e Bottani hanno poi dialogato sui progetti ferroviari nei rispettivi territori: per Mantova, lo studio di fattibilità per il ripristino della vecchia linea tra il capoluogo e Peschiera (cosiddetta “littorina del Mincio”) e il raddoppio della linea Mantova-Verona; mentre per Verona, il progetto di collegamento tra Porta Nuova, l’aeroporto Catullo e il lago di Garda.

L’ultimo argomento affrontato ha riguardato la settimana corta agli istituti secondari di secondo grado, scelta ampiamente adottata in territorio scaligero. Il presidente Bottani si è detto interessato a valutare l’opportunità di promuovere i cinque giorni in classe anche nel proprio territorio, come fatto a suo tempo, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, dal Palazzo Scaligero.

Nel marzo del 2023 il Presidente Bottani aveva accolto il collega Pasini a Mantova, sempre per un confronto sui temi di comune interesse per i due territori.