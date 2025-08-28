Tromba d’aria: la Regione corre in aiuto degli agricoltori veronesi

Zevio e Oppeano, tromba d’aria: la Regione attiva il Fondo di solidarietà per gli agricoltori.

Dopo la tromba d’aria dell’8 luglio che ha colpito i comuni di Zevio e Oppeano, la Regione Veneto ha chiesto al Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento dello stato di eccezionale avversità atmosferica. La misura consentirà agli agricoltori colpiti di accedere agli indennizzi del Fondo di Solidarietà Nazionale per le strutture aziendali non assicurabili e le scorte agricole danneggiate.

“Questa iniziativa è un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e alle imprese agricole del territorio – ha dichiarato l’assessore Federico Caner –. Dietro ogni struttura danneggiata c’è la storia di un’impresa, e la Regione è al loro fianco”.

Le domande di indennizzo potranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.