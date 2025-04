L’Istat bussa alla porta di 200 veronesi: chi partecipa all’indagine

Verona partecipa all’indagine Istat su benessere e sicurezza: coinvolti 200 cittadini.

Verona è tra i Comuni scelti dall’Istat per partecipare all’indagine nazionale “Benessere e sicurezza delle persone”. Si tratta di un’iniziativa che mira a raccogliere dati fondamentali sulla qualità della vita e sulle percezioni legate alla sicurezza individuale e ambientale.

Chi partecipa.

Nel capoluogo scaligero, il campione selezionato è composto da circa 200 residenti, italiani e stranieri, estratti in modo casuale dalle liste anagrafiche. I cittadini sorteggiati stanno ricevendo in questi giorni una lettera informativa firmata dall’assessore alle Pari opportunità, Jacopo Buffolo, che illustra le finalità dell’indagine e fornisce istruzioni dettagliate per la partecipazione.

L’obiettivo dell’Istat è fotografare in modo accurato la condizione attuale delle persone, raccogliendo elementi utili per progettare interventi sociali sempre più efficaci e rispondenti ai bisogni reali della popolazione. I temi trattati vanno dal senso di sicurezza percepito nel proprio quartiere, alla soddisfazione per le condizioni abitative e relazionali, fino ad aspetti legati alla salute, al lavoro e alla conciliazione tra vita privata e professionale.

Le interviste si svolgono principalmente faccia a faccia, attraverso rilevatrici incaricate che contatteranno i partecipanti per concordare un appuntamento al proprio domicilio. In alternativa, le persone coinvolte potranno scegliere di farsi intervistare in una delle sedi predisposte.

Sedi.

l’ Ufficio comunale di Statistica in piazza Bra.

in piazza Bra. il Centro interculturale Generalab in via Lussino (Borgo Roma).

in via Lussino (Borgo Roma). il Servizio Pari Opportunità e Parità di Genere in Largo Divisione Pasubio 6.

in Largo Divisione Pasubio 6. oppure negli spazi dell’associazione Terra dei Popoli in via Copparo, zona Palazzina.

La partecipazione all’indagine è obbligatoria per legge, e le informazioni fornite sono tutelate dal segreto statistico e d’ufficio, nel pieno rispetto della privacy di ogni cittadino.