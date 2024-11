Veronella piange Guerrino Maccagnan, figura storica della comunità

Veronella piange Guerrino Maccagnan, figura storica della comunità: il professore è venuto a mancare all’età di 89 anni. Uomo di cultura e appassionato ricercatore, ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. I funerali si terranno domani, giovedì 21 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Veronella.

Nato nel 1935, Maccagnan ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento e alla cultura. È stato per anni un punto di riferimento per gli studenti dell’Istituto Dal Cero di San Bonifacio, dove insegnava italiano e storia. Il suo impegno andava oltre le aule: storico appassionato, ha contribuito alla memoria collettiva con la stesura della “Storia di Veronella”, opera fondamentale per la comunità locale.

Nel 2019, il suo lavoro come storico e promotore culturale è stato riconosciuto con la Medaglia d’Oro della città di Cologna Veneta, un premio che celebrava oltre quarant’anni di dedizione alla valorizzazione della Bassa veronese.

Il figlio David, con un messaggio pubblicato sui social, ha voluto ricordare il padre: “Oggi te ne sei andato in silenzio. Grazie per tutto quello che mi hai donato. Ciao papà”.

Veronella perde non solo un docente e uno scrittore, ma una guida morale e culturale. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando Guerrino Maccagnan come un uomo che ha saputo lasciare un’eredità preziosa fatta di sapere, passione e umanità.