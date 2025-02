Intitolato a Gianni Mastella il Centro Fibrosi Cistica di Verona

Cerimonia di intitolazione del Centro regionale Fibrosi Cistica di Verona a Gianni Mastella, in occasione del IV anniversario della sua scomparsa. Mastella, pioniere nella ricerca e cura della fibrosi cistica, ha contribuito in modo decisivo alla creazione della Legge 548/1993, che ha esteso il modello assistenziale veronese a tutta Italia.

L’evento è stato organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona su proposta della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). Alla cerimonia hanno partecipato autorità sanitarie, istituzionali e accademiche, nonché la famiglia Mastella e rappresentanti delle istituzioni locali.

Il Centro Fibrosi Cistica di Verona, fondato da Mastella, è oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale nella cura e nella ricerca sulla malattia. Attualmente segue oltre 800 pazienti e offre servizi specialistici avanzati. Oltre alla fibrosi cistica, il centro è specializzato anche nella Sindrome di Shwachman-Diamond e altre malattie rare.

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, creata da Mastella nel 1997, ha investito oltre 40 milioni di euro in progetti di ricerca, consolidandosi come principale ente italiano dedicato alla fibrosi cistica. La cerimonia ha evidenziato il ruolo fondamentale di Mastella nella ricerca e nell’organizzazione della cura della malattia, con interventi di autorità e ricercatori che hanno sottolineato la sua eredità scientifica e umana.