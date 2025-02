Ferrovie, cantieri a Verona: “In agosto 20 giorni di interruzione”

Ferrovie, cantieri a Verona: “Meno ritardi e treni più veloci. Linee interrotte in agosto per lavori”.

A Verona il progetto delle Ferrovie più importante è la linea AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) Brescia-Verona-Padova: “un’opera strategica che migliorerà i collegamenti lungo l’asse Milano-Venezia. L’obiettivo è aumentare la frequenza dei treni e ridurre i tempi di viaggio, separando il traffico dell’alta velocità da quello regionale e merci“, comunica Ferrovie dello Stato Italiane.

I lavori tra Verona e Vicenza stanno entrando in una fase cruciale: “Dal 5 al 25 agosto 2025 è prevista un’interruzione della linea per consentire l’avanzamento della nuova infrastruttura, che attraverserà anche la stazione di Vicenza“, spiega Ferrovie dello Stato Italiane Spa.

Cantieri e manutenzione sulla rete ferroviaria veronese.

Oltre all’alta velocità, Rete Ferroviaria Italiana Rfi sta investendo anche sulla rete convenzionale, con interventi di manutenzione e potenziamento delle stazioni. A livello nazionale, nel 2025 saranno attivi circa 1.200 cantieri al giorno, un numero mai raggiunto prima. Anche Verona è coinvolta in questo processo di ammodernamento con lavori di adeguamento tecnologico e miglioramento dell’accessibilità delle stazioni.

Un aspetto importante è l’ottimizzazione del traffico ferroviario: la crescente domanda di trasporto su rotaia sta portando a una riprogrammazione delle tratte per ridurre la congestione delle linee, in particolare nei nodi più trafficati.

Fs: “Benefici per Verona”.

Treni più veloci e frequenti sulla tratta Milano-Venezia, con una migliore separazione tra treni AV e regionali.

Meno ritardi grazie al potenziamento infrastrutturale e all’ottimizzazione del traffico ferroviario.

Stazioni più moderne e accessibili, per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

Maggiore efficienza per il trasporto merci, con un impatto positivo sull’economia locale.

La sfida: “Più trasporto ferroviario, meno aerei e auto”.

“Gli investimenti nelle ferrovie rientrano in una strategia più ampia per rendere il trasporto ferroviario più sostenibile e competitivo rispetto all’uso dell’auto e degli aerei – riferisce il comunicato delle Ferrovie dello Stato Italiane Spa che prosegue – Il potenziamento dell’alta velocità e della rete regionale permetterà a sempre più persone di scegliere il treno per i propri spostamenti, riducendo il traffico su strada e le emissioni inquinanti“.