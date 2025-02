Farmacie di Verona: anche nel 2025 visite gratuite per i cittadini

Proseguono anche nel 2025 le visite gratuite per i cittadini nelle farmacie di Verona.

Le farmacie di Verona continuano a offrire prestazioni sanitarie e visite gratuite anche nel 2025 grazie alla Farmacia dei Servizi. Si tratta di un progetto che permette ai cittadini di effettuare esami di telemedicina e screening per la prevenzione di patologie comuni.

Numeri in crescita: oltre 10 mila prestazioni nel 2024.

Tra giugno e dicembre, sono state effettuate 10.444 prestazioni gratuite. Solo a gennaio 2025, il numero ha già raggiunto 1.171 prestazioni, dimostrando quanto i veronesi apprezzino questa iniziativa.

Quali servizi si possono fare in farmacia.

Le farmacie aderenti offrono diversi servizi sanitari. Telemedicina – Esami come elettrocardiogramma (Ecg), holter cardiaco e holter pressorio (su prescrizione del medico). Screening gratuiti – Controllo di colesterolo, pressione e diabete per individuare eventuali problemi di salute. Monitoraggio delle terapie – Aiuto per i pazienti con diabete di tipo 2 e broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) per migliorare l’aderenza ai trattamenti.

Chi può accedere ai servizi.

Gli esami di telecardiologia (Ecg, holter cardiaco e holter pressorio) richiedono la prescrizione medica e sono disponibili solo per chi non li ha già effettuati nel 2024. Gli screening per diabete, ipertensione e colesterolo sono invece aperti a tutti i maggiorenni, senza bisogno di ricetta.

“Grazie alla Farmacia dei Servizi, i veronesi possono accedere più facilmente a controlli medici, riducendo le liste d’attesa e ottenendo diagnosi precoci per problemi di salute spesso sottovalutati”, ha detto Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona. Per trovare l’elenco delle farmacie aderenti, basta consultare il sito dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.