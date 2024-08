Esodo estivo: traffico intenso e code ai caselli. I consigli della polizia stradale

Esodo estivo: traffico intenso e code ai caselli delle Autostrade veronesi. I consigli della polizia.

Esodo estivo: per Ferragosto è previsto traffico intenso con possibili rallentamenti e code ai caselli delle Autostrade veronesi A22 e A4 e lungo la Gardesana orientale. Ecco i consigli della polizia di Stato. La Stradale consiglia innanzitutto di informarsi sulle condizioni di traffico in base al calendario di Viabilità Italia e della situazione meteorologica.

I consigli della polizia di Stato.

Prima di mettersi al volante, controlliamo il veicolo, partendo dalla pressione pneumatici che può variare a pieno carico.

Quando carichiamo i bagagli in auto, lasciamo sempre uno spazio centrale per consentire la visione attraverso lo specchietto retrovisore.

Controlliamo il livello dei liquidi, il corretto funzionamento delle luci per la buona visibilità, soprattutto da parte degli altri veicoli, e l’usura dei freni.

Anche i conducenti devono fare la loro parte, fermandosi in caso di colpi di sonno nelle aree di sosta per rigenerare la propria capacità di concentrazione. Ciò consentirà di mettersi in viaggio nelle condizioni psico-fisiche più idonee.

Chi guida non deve bere alcool.

La corsia di emergenza va usata solo in caso di vera emergenza e non per espletare bisogni fisiologici o fare uno spuntino: per queste cose ci sono le apposite aree di servizio.

Qualora fosse necessario scendere dal veicolo per un’avaria, indossiamo subito il giubbino alta visibilità senza mai dare le spalle al traffico e posizionandoci in modo sicuro oltre il guardrail.

Rispettiamo inoltre le distanze di sicurezza dai veicoli che ci precedono moderando la velocità in base alle condizioni di traffico e meteo.

Fondamentale è non distrarsi guardando i messaggi sul telefonino, abbassando lo sguardo anche solo per pochi secondi, in quanto si percorrono decine di metri decisivi in caso di frenata.

Infine, ricordiamo di volerci bene indossando correttamente le cinture di sicurezza, anche per i nostri cari che occupano i sedili posteriori, soprattutto per i bambini che devono sedere negli appositi seggiolini ancorati al sedile.