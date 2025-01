Atv Verona diventa SpA: “In primo piano le esigenze dei cittadini”

Nuovo consiglio di amministrazione: “In primo piano le esigenze dei cittadini”, Atv Verona diventa SpA.

Oggi venerdì 31 gennaio, la prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione di Atv Verona, dopo la trasformazione dell’azienda da Srl a SpA, decisa dall’assemblea il 29 gennaio.

Durante l’incontro, è stato ufficializzato il nuovo amministratore delegato, Massimo Bettarello, insieme alla nomina di Luca Del Barba come Coo e Stefano Vallani come Ceo. Con queste designazioni, la governance di Atv si completa, dopo che l’assemblea dei soci aveva già eletto il nuovo consiglio di amministrazione, guidato da Giuseppe Mazza con Ramona Tironi e Massimo Bettarello come consiglieri. Il direttivo passa così da cinque a tre membri, con l’ingresso di una figura femminile, assente nella precedente amministrazione.

A partire dal 1° febbraio, Atv opererà ufficialmente come SpA, una scelta fatta dai proprietari, il Comune di Verona e Fnm (entrambi con il 50% delle quote), per rendere la società più solida e strutturata.

Durante la conferenza, il presidente Mazza e l’Ad Bettarello hanno sottolineato l’importanza dell’intermodalità per il futuro di Atv. L’obiettivo è rilanciare il trasporto pubblico, mettendo al centro le persone: i 150 mila veronesi che utilizzano ogni giorno i bus, le amministrazioni locali e il personale aziendale.

“La nostra missione – ha dichiarato Mazza – è rispondere alle esigenze dei territori, dei cittadini e dei nostri dipendenti, attraverso collaborazione e sinergia.”