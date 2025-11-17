Telecamera anti-furbetti della corsia bus: scattano le multe in via Rosa Morando.

Scattano le multe in via Rosa Morando a Verona: da oggi, lunedì 17 novembre, la sorveglianza fissa si avvale di una nuova telecamera ad alta tecnologia. Si tratta della la storica corsia preferenziale, che collega Borgo Venezia a Veronetta.

L’installazione del varco elettronico, completata e configurata dalla polizia Locale di Verona, segna un cambio di passo decisivo per la regolarità del trasporto pubblico. “L’obiettivo primario non è punitivo, ma funzionale – spiegano dal Comune -: garantire che autobus e mezzi di soccorso possano muoversi senza interruzioni, bypassando il crescente traffico.

“Scorciatoia abusiva”.

Via Rosa Morando è da tempo un punto nevralgico, ma la sua corsia riservata era diventata, secondo le autorità, una “scorciatoia abusiva” per numerosi automobilisti. Questa indisciplina si era acuita, in particolare, a causa delle deviazioni e dei disagi generati dai cantieri in corso a Veronetta.

Il sistema di videosorveglianza interviene proprio per contrastare l’uso improprio che intralcia la rete del trasporto pubblico locale. Le sanzioni scattano in automatico per ogni veicolo non autorizzato, ripristinando di fatto la funzione originaria della preferenziale.

Verona sott’occhio.

Il nuovo occhio elettronico di via Rosa Morando non è un caso isolato, ma l’ultima aggiunta a una rete di varchi intelligenti che copre i punti nevralgici della città.

Il Comune di Verona sta progressivamente implementando un sistema di controllo automatizzato sulle corsie bus.

Dove.

Viale Piave.

Stazione Piazzale XXV Aprile.

Viale della Fiera.

Via Città di Nimes (sia Sud che Nord).

Pradaval.

Corso Cavour.

Stradone Scipione Maffei.

Via XXIV Maggio.