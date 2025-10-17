Bomba day a Verona sud, ci saranno bus navetta gratuiti per trasportare i residenti al Centro di accoglienza: percorso e orari.
Bomba day a Verona sud, in occasione delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico in via Apollo – Borgo Roma sarà messo a disposizione da Atv un bus navetta gratuito per il trasporto di cittadini e cittadine al Centro di accoglienza per la popolazione allestito alla sala San Giacomo, in via delle Menegone, vicino all’ospedale di Borgo Roma, aperto dalle 7.
Percorso navetta: partenza da Strada Genovesa fronte civico 72 (orario partenza: 06:45 – 07:20) – via Apollo fronte ex Motorizzazione – via Selenia – via Vigasio – (inversione rotatoria via Vigasio/via Gelmetto) – via Vigasio – Via dell’Esperanto – Via Luigi Paster – via Golino – via Bengasi – piazzale Scuro (orario arrivo: 07:00 – 07:40).