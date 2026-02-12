Porta a porta e cassonetti smart: come cambia la raccolta rifiuti per i residenti della Quarta Circoscrizione.

Cassonetti intelligenti e porta a porta a Verona: come cambia la raccolta rifiuti per i residenti della Quarta Circoscrizione. Dopo il test a San Michele e l’estensione ai quartieri delle zone Est e Sud, il nuovo sistema di raccolta combinata approda ufficialmente nella Quarta Circoscrizione. Da Santa Lucia alle Golosine, passando per Madonna di Dossobuono e la Zai, oltre 15 mila utenze si preparano a cambiare le proprie abitudini quotidiane per un obiettivo comune: una città più pulita e meno sprecona.

Cosa cambia dal 9 marzo.

Il nuovo modello abbandona il vecchio cassonetto “aperto” per un sistema ibrido più intelligente.

Cassonetti “Smart” . Secco e Umido si conferiranno in nuovi contenitori ad accesso controllato (si aprono solo con App o tessera ).

. Secco e Umido si conferiranno in ad accesso controllato (si aprono solo con ). Porta a porta . Carta, plastica e metalli verranno ritirati direttamente sotto casa .

. Carta, plastica e metalli verranno ritirati . Vetro. Resta a libero accesso, ma con nuove postazioni.

La transizione inizierà ufficialmente lunedì 9 marzo, ma i preparativi sono già febbrili: i primi libretti informativi stanno arrivando proprio in queste ore nelle cassette della posta dei veronesi.

I numeri della svolta: addio al 53%.

Per un decennio Verona è rimasta “bloccata” su una percentuale di differenziata intorno al 53%. Un dato da fanalino di coda che l’attuale amministrazione vuole cancellare. “La strada è tracciata: siamo già saliti al 57.4% nel 2024 e il trend è in crescita”, commenta Roberto Bechis, presidente di Amia. L’obiettivo è ambizioso: coinvolgere 200.000 cittadini entro il 2026 e superare la soglia del 65%, necessaria non solo per l’ambiente ma anche per evitare pesanti penali economiche sulle bollette.

Tecnologia e Tutor: nessuno sarà lasciato solo.

Il cambiamento spaventa? Amia risponde con la tecnologia e il supporto umano.

L’App Amia. Permette di sbloccare i cassonetti, segnalare criticità in tempo reale e monitorarne la risoluzione. I Tutor del pulito. Da marzo, una ventina di facilitatori esperti presidieranno le strade della Quarta Circoscrizione per aiutare i residenti con l’App e spiegare come differenziare correttamente. Mediazione culturale. Il materiale informativo è stato tradotto in più lingue per coinvolgere anche le comunità straniere, garantendo che nessuno resti escluso da questo processo di civiltà.

Date e Appuntamenti.

Ecosportello Temporaneo. Attivo anche a Madonna di Dossobuono (spazi parrocchiali) dal 23 febbraio al 7 marzo.

Incontri Pubblici. Lunedì 16 e giovedì 19 febbraio (ore 20.30) all’Auditorium Verdi in Fiera.

Ritiro Tessere e Bidoncini. Dal 23 febbraio al 7 aprile presso l’Ecosportello di via Tevere 48.