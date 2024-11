Scomparsa da una settimana, ansia per una sedicenne veronese

Scomparsa da una settimana una sedicenne di Caprino Veronese.

Scomparsa da una settimana una sedicenne residente a Caprino Veronese: cresce la preoccupazione per Aurora, di cui non si hanno più notizie da lunedì scorso. Dopo essere uscita da scuola e aver fatto visita al dentista, la giovane è scomparsa nel nulla, come riporta il quotidiano La Nuova Venezia. L’ultimo avvistamento risalirebbe alla stessa sera a Mestre, in Piazzale dei Donatori di Sangue, ma da allora il suo cellulare risulta spento e nessuno ha più avuto sue notizie.

La sorella maggiore di Aurora, che vive in Svizzera, ha diffuso un appello tramite i social network, condividendo una foto della ragazza e chiedendo l’aiuto di chiunque possa fornire informazioni utili. Aurora è descritta come una ragazza dai capelli lunghi biondo scuro, occhi castani e corporatura slanciata.

I carabinieri stanno conducendo ricerche nelle province di Verona e Venezia, con l’intenzione di estendere il raggio d’azione se necessario. Non si esclude che Aurora possa essersi allontanata volontariamente, ma la mancanza di contatti per un periodo così prolungato sta destando molta preoccupazione.

Aurora, originaria della terraferma veneziana, vive in una comunità non restrittiva a Caprino Veronese, dove era stata affidata a una famiglia. Non è la prima volta che la giovane si allontana: un episodio simile era avvenuto lo scorso settembre, quando era stata trovata alla stazione ferroviaria in compagnia di un’amica.