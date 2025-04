Hellas Verona, contro il Genoa un punto che avvicina ancora la salvezza

Al Bentegodi finisce 0 a 0 tra Hellas Verona e Genoa.

Hellas Verona al Bentegodi contro il Genoa per la 32esima giornata del campionato di serie A e per provare a mettere in cassaforte una salvezza che è lì a un passo. Missione che alla fine riesce almeno in parte, con un punto che male non fa, anche se i gialloblù per come è andata la gara avrebbero meritato di più.

Si parte. Nei primi minuti ritmo così così, un paio di punizioni da fuori area per i gialloblù sfruttate non nel migliore dei modi. Al 18′ ci prova Tchatchoua, ma il suo tiro finisce a lato. Al 35′ occasione per l’Hellas: Mosquera aggancia un pallone in area e conclude verso la porta genoana, Leali respinge con i piedi e si oppone anche alla successiva conclusione di Duda. Si va al riposo sullo 0 a 0 e con poche emozioni.

Ripresa. Entra Livramento per Sarr. Al 59′ occasione Hellas ancora con Mosquera che in qualche modo indirizza verso la porta genoana: respinge Leali, e il tap in di Livramento viene ribattuto. Al 73′ ancora Livramento finisce giù per un intervento rude di Kastanos, l’arbitro lascia correre. Al minuto 81 occasionissima Hellas: girata da due passi di Ghilardi, ancora Leali respinge. Finisce così, uno 0 a 0 che muove la classifica e avvicina il traguardo.

TABELLINO.

HELLAS VERONA-GENOA 0-0

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric (dall’81’ Frese); Bernede (dal 65′ Kastanos); Sarr (dal 46′ Livramento), Mosquera (dall’81’ Serdar)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj (dal 62′ Onana), Masini; Zanoli (dal 62′ Messias), Miretti (dall’81’ Thorsby), Vitinha (dal 62′ Ekuban); Pinamonti

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Kassa, Venturino

Allenatore: Patrick Vieira

Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)

Assistenti: Damiano Di Iorio (Sez. AIA di VCO), Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1)

NOTE. Ammoniti: 23′ Ghilardi, 29′ Masini, 41′ Mosquera, 52′ Bernede. Spettatori: 27.724