Lavori sulla linea ferroviaria Brescia-Verona: stop ai treni per due weekend di ottobre.
La linea ferroviaria tra Brescia e Verona Porta Nuova si fermerà per due fine settimana di ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova Alta Velocità/Alta Capacità.
Lo stop è programmato dalle 5 del 4 ottobre alle 5 del 6 ottobre e ancora dalle 5 del 18 ottobre alle 5 del 20 ottobre. In quei giorni, la circolazione ferroviaria sarà sospesa per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di eseguire interventi sull’armamento e sugli impianti tecnologici. Verranno posati i nuovi deviatoi e saranno effettuati lavori sugli impianti di trazione elettrica e segnalamento, necessari per i futuri bivi di collegamento con la linea AV.
Servizi sostitutivi e limitazioni.
Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia Regionale ha predisposto autobus sostitutivi tra Brescia e Verona Porta Nuova, con tempi di percorrenza più lunghi e possibili ritardi dovuti al traffico stradale. Sui bus non sarà possibile portare biciclette, monopattini elettrici o animali, ad eccezione dei cani d’assistenza.
Anche i treni a lunga percorrenza subiranno variazioni.
- I Frecciarossa Torino–Milano–Venezia–Udine–Trieste (4, 5, 18 e 19 ottobre) non fermeranno a Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona Porta Nuova e Vicenza, con tempi di viaggio più lunghi o soppressioni.
- I Frecciarossa Roma–Brescia (3, 4, 5, 6, 17, 18, 19 e 20 ottobre) saranno limitati a Verona Porta Nuova, senza proseguire fino a Brescia.
- Gli Eurocity Venezia–Ginevra subiranno modifiche di percorso e orari: in particolare gli EC 41, 146 e 46 perderanno le fermate intermedie di Brescia, Peschiera, Verona e Vicenza, con partenze anticipate o posticipate nelle principali stazioni.