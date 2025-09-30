Lavori sulla linea ferroviaria Brescia-Verona: stop ai treni per due weekend di ottobre.

La linea ferroviaria tra Brescia e Verona Porta Nuova si fermerà per due fine settimana di ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova Alta Velocità/Alta Capacità.

Lo stop è programmato dalle 5 del 4 ottobre alle 5 del 6 ottobre e ancora dalle 5 del 18 ottobre alle 5 del 20 ottobre. In quei giorni, la circolazione ferroviaria sarà sospesa per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di eseguire interventi sull’armamento e sugli impianti tecnologici. Verranno posati i nuovi deviatoi e saranno effettuati lavori sugli impianti di trazione elettrica e segnalamento, necessari per i futuri bivi di collegamento con la linea AV.

Servizi sostitutivi e limitazioni.

Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia Regionale ha predisposto autobus sostitutivi tra Brescia e Verona Porta Nuova, con tempi di percorrenza più lunghi e possibili ritardi dovuti al traffico stradale. Sui bus non sarà possibile portare biciclette, monopattini elettrici o animali, ad eccezione dei cani d’assistenza.

Anche i treni a lunga percorrenza subiranno variazioni.