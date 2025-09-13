Un caso di chikungunya a Isola della Scala, via alla disinfestazione

Chikungunya anche a Isola della Scala, via alla disinfestazione.
In seguito alla segnalazione dell’Azienda Ulss 9 di un caso autoctono di infezione da virus Chikungunya a Isola della Scala, è stata emessa un’ordinanza che, in una zona prossimale a via Indipendenza per un raggio di 200 metri, prevede:
Trattamenti, condizioni meteo permettendo, in modalità diffusa
dalle ore 22:00 circa alle ore 06:00 circa nei giorni di:
- sabato 13 settembre
- domenica 14 settembre
- lunedì 15 settembre
Trattamenti, condizioni meteo permettendo, in modalità “porta a porta” dalle ore 08:30 circa sino a conclusione delle operazioni:
- martedì 16 settembre 2025
LE INDICAZIONI DA RISPETTARE.
- permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi, incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria, per l’effettuazione dei trattamenti e attenersi a quanto prescritto dagli operatori stessi per i focolai larvali;
- evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana e svuotare eventuali contenitori che già ne contengono;
- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
- svuotare piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
PRECAUZIONI DA ADOTTARE.
Prima del trattamento della ditta:
- raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida;
- Durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’ULSS:
- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria;
- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);
Dopo il trattamento adulticida:
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.