Un caso di chikungunya a Isola della Scala, via alla disinfestazione

Scritto da: Redazione 13 Settembre 2025

Chikungunya anche a Isola della Scala, via alla disinfestazione.

In seguito alla segnalazione dell’Azienda Ulss 9 di un caso autoctono di infezione da virus Chikungunya a Isola della Scala, è stata emessa un’ordinanza che, in una zona prossimale a via Indipendenza per un raggio di 200 metri, prevede:

Trattamenti, condizioni meteo permettendo, in modalità diffusa

dalle ore 22:00 circa alle ore 06:00 circa nei giorni di:

  • sabato 13 settembre
  • domenica 14 settembre
  • lunedì 15 settembre

Trattamenti, condizioni meteo permettendo, in modalità “porta a porta” dalle ore 08:30 circa sino a conclusione delle operazioni:

  • martedì 16 settembre 2025

LE INDICAZIONI DA RISPETTARE.

  • permettere e agevolare l’accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi, incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria, per l’effettuazione dei trattamenti e attenersi a quanto prescritto dagli operatori stessi per i focolai larvali;
  • evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana e svuotare eventuali contenitori che già ne contengono;
  • trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
  • svuotare piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE.

Prima del trattamento della ditta:

  • raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida;
  • Durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell’ULSS:
  • restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria;
  • tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

Dopo il trattamento adulticida:

  • procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e che siano stati esposti al trattamento;
  • in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
TEMI:

Note sull'autore

Redazione
SHARE TWEET PIN SHARE