Via le barriere architettoniche dalle scuole di Verona: dove e quando

Estate di lavori nelle scuole di Verona per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Estate di lavori alle scuole comunali di Verona, per abbattere le barriere architettoniche e migliorare la qualità interna ed esterna degli spazi scolastici. Succede in particolare alla scuola secondaria ‘Verdi’ in Borgo Santa Croce, dove sono in fase di completamento i lavori per dotare l’edificio di un ascensore, e alla scuola dell’infanzia ‘Monte Tesoro’ a San Michele, dove a breve sarà ultimato l’intervento che ha portato alla rimozione del rivestimento non ignifugo di materiale plastico/gommoso dalle pareti delle aule e al successivo rifacimento dell’intonaco con ritinteggiatura di tutte le aule.

Questa mattina l’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia si è recata in sopralluogo ad entrambe le strutture, per visionare i lavori e le ultime fasi di intervento che dovranno essere effettuate entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

“L’ascensore, la cui installazione è in fase di completamento – precisa l’assessora Elisa La Paglia – è fra gli interventi che sono stati programmati dall’amministrazione in un più ampio piano di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali. Il nuovo impianto darà modo, anche ai bambini e alle bambine portatori di disabilità, di accedere al primo piano della scuola Verdi, dove sono situati l’aula magna e alcuni laboratori. Un intervento atteso da anni dalla scuola e sollecitato anche da parte della Circoscrizione 6^. Un risultato importante quindi. Alle scuole Monte Tesoro, invece, i lavori sono quasi ultimati. Entro l’apertura sarà effettuata la completa pulizia degli spazi e il posizionamento dei nuovi arredi. Da settembre, inoltre, saranno avviate nuove tipologie di contratto per le manutenzioni delle scuole, che consentiranno di intervenire in modo ancora più corposo”.

Secondaria Verdi.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di un ascensore esterno per il collegamento di due piani dell’edificio. L’obiettivo è di rendere aule e spazi comuni accessibili a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze che frequentano i due istituti dotandoli di impianti oggi assenti. Il costo dell’opera è di 100 mila euro.

Infanzia Monte Tesoro.

Ampia ristrutturazione interna per la messa in sicurezza della struttura, con l’eliminazione di tutto il materiale non ignifugo situato sulle pareti interne. Nelle zone d’intervento è stata successivamente effettuata la ritinteggiatura di tutte le aule e del salone e la sostituzione delle tapparelle nelle aule. Arriveranno alle Monte Tesoro anche tutti gli arredi nuovi come in molte altre scuole comunali cittadine.