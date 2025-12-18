Verona, incidenti nella notte: tre feriti e polizia locale a caccia del pirata di via Albere.

Notte bollente al volante: a Verona tre incidenti, “pirata” in fuga e automobilista con una tasso alcolemico da record.

Il rider travolto e la fuga.

L’episodio si è verificato poco dopo l’una in via Albere. All’incrocio con viale Palladio, un’auto ha ignorato la precedenza travolgendo un rider a bordo del suo ciclomotore Aprilia, impegnato nelle consegne a domicilio. Mentre il lavoratore finiva a terra ferito, il conducente dell’auto ha scelto la via della fuga accelerando verso la Spianà. Gli esperti del Nucleo Infortunistica della polizia locale sono già al lavoro sui frame delle telecamere per dare un nome al responsabile.

Alcol e schianti all’alba.

La sequenza di sinistri era iniziata già prima di mezzanotte all’incrocio tra via Torbido e lungadige Porta Vittoria, dove una Volkswagen T-Rok e una moto Kimko si sono scontrate, mandando il centauro in ospedale.

Tasso alcolemico da record.

Il finale della notte è stato però scritto poco prima delle cinque in via Cornelio Nepote. Qui, il conducente di una Jeep ha perso totalmente il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro di cinta. Sottoposto ai test, l’uomo è risultato positivo all’etilometro con un valore shock: quasi tre volte oltre il limite consentito dalla legge.

Un trend preoccupante I dati aggiornati dalla Polizia Locale fotografano un’emergenza che non accenna a fermarsi: dall’inizio dell’anno sono già 1.610 i sinistri rilevati sulle strade cittadine.