Tir si ribalta in autostrada A4 a Peschiera: traffico in tilt, casello chiuso – VIDEO

Incidente in autostrada A4, tir si ribalta: traffico in tilt.

Dopo quello di questa mattina, altro incidente in autostrada A4 nel primo pomeriggio: intorno alle 14.30 un tir si è ribaltato, per cause ancora da accertare, mentre percorreva il tratto autostradale tra Peschiera e Sommacampagna, in direzione Venezia, finendo su un fianco contro i new jersey di cemento che dividono le carreggiate.

L’autoarticolato adibito al trasporto di prodotti legnosi si è intraversato e il conducente era impossibilitato a scendere a causa dell’altezza alla quale si è fermata la cabina. I vigili del fuoco hanno fatto scendere il conducente con l’ausilio di scale e il mezzo è stato rimosso.

Fortunatamente non ci sarebbe nessun ferito, ma si sono formate lunghissime code in direzione Venezia. Il casello di Peschiera è stato temporaneamente chiuso.