Cantiere di via XX Settembre, piazzate luci e otto telecamere anti vandali

Installate otto telecamere ad alta definizione, comprese di illuminazione, lungo il cantiere di via XX Settembre a Veronetta.

Maxi cantiere di via XX Settembre a Veronetta, installati oggi i sistemi di sicurezza. Sono state posizionate due torri da quattro telecamere ciascuna, controllate da remoto dalla Centrale della polizia locale, che garantiscono la videosorveglianza lungo entrambi i marciapiedi a fianco delle recinzioni e nell’area del cantiere dall’incrocio con via San Paolo a via XX Settembre, all’altezza dell’incrocio con vicolo Vetri (civici 17 e 18).

“Le telecamere costituiscono la dotazione di sicurezza – spiega l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi – dell’area interessata dal cantiere mobile unitamente al potenziamento dell’illuminazione e alla realizzazione di paratie laterali che consentano la massima visibilità possibile da parte a parte del cantiere stesso. Costituiscono l’installazione di sicurezza che, assieme agli uffici preposti, abbiamo individuato per garantire la protezione di chi camminasse sui marciapiedi a lato cantiere. La mobilità di queste telecamere accompagnerà il cantiere nel suo spostamento lungo via XX Settembre fino al completamento dei lavori”.

Otto telecamere in alta definizione.

Le otto telecamere in alta definizione, con funzione zoom e rotazione di 360° per il controllo completo dell’area sottostante sono state posizionate assieme a un sistema di illuminazione, che consiste in quattro proiettori per ciascuna torre. Esse controllano, registrano e monitorano h24, anche di notte, tutto ciò che accade in prossimità del cantiere e sono collegate direttamente con la Centrale della polizia locale. Sono dotate anche di un sistema di allarme anti-vandalismi e, soprattutto, di un algoritmo di analisi del contesto che segnala eventuali situazioni anomale. Ad esse si aggiungono il raddoppio delle otto lampade di Illuminazione pubblica attualmente esistenti, per complessive 16 lampade, orientate verso i marciapiedi.

“Stiamo portando avanti un lavoro di squadra – ha concluso l’assessore alle Opere complesse e alla Mobilità Tommaso Ferrari – di coordinamento che va avanti da circa un anno. Un cantiere complesso che richiede massima attenzione su molti aspetti. Sul fronte della viabilità, stiamo continuando il monitoraggio della viabilità cercando, giorno dopo giorno, di mettere in campo accorgimenti per migliorare la viabilità per il trasporto pubblico, quello privato e la sicurezza degli attraversamenti pedonali”.