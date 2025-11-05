Sventata truffa a una scuola da parte di falsi funzionari comunali

Sventata una tentata truffa ai danni di una scuola paritaria di Verona da parte di finti funzionari comunali.

Dopo quella alle parrocchie, si è verificata una nuova tentata truffa a danno di una scuola paritaria veronese, eseguita con le medesime modalità della precedente da sedicenti funzionari comunali. Nello specifico, si tratta di telefonate arrivate a una scuole paritaria cittadina in cui i malfattori, spacciandosi per dipendenti dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Verona e fornendo anche dati personali (nome e cognome, cellulare e numero di conto corrente), hanno chiesto la restituzione dei contributi erogati dall’ente per le diverse attività dell’istituto scolastico.

La scuola ha avvisato subito gli uffici comunali facendo scattare gli accertamenti. E’ la stessa modalità effettuata due anni fa, a danno di alcune parrocchie cittadine. Sventata la truffa, il Comune invita enti, istituzioni, associazioni a non eseguire bonifici su richiesta telefonica, senza aver prima contattato direttamente gli uffici comunali, a verificarne sempre l’identità, numeri di telefono e coordinate bancarie e a segnalare ogni sospetto alle forze dell’ordine o direttamente all’Ente. Il Comune di Verona ha già attivato la polizia locale che sta effettuando tutte le verifiche per risalire ai malfattori.