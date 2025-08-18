Semafori intelligenti a Verona: primo caso di sospensione patente

Bilancio Photored a Verona: mille multe per semaforo rosso, primo caso di sospensione della patente.

Dopo 45 giorni dall’attivazione del sistema di telecamere photored nei quattro principali incroci di Verona, ecco il bilancio della Polizia Locale. Dall’1 luglio al 13 agosto, su 2.255.778 passaggi rilevati, sono stati 1.038 i verbali per chi ha passato il semaforo rosso, una percentuale dello 0,05% dei veicoli.

Il giorno con il maggior numero di infrazioni è stato il 3 luglio con 42 verbali, mentre il record opposto si è registrato il 13 agosto con 13 sanzioni. La suddivisione per incrocio indica 230 verbali in viale Colombo e via da Vico, 187 in via Faccio, 140 in via Barana e 481 in viale Venezia.

La Polizia Locale ricorda che la violazione comporta la decurtazione di 6 punti dalla patente (12 per i neopatentati) e una sanzione diurna di 167 euro, ridotta a 116,90 euro se pagata entro 5 giorni tramite l’App IO, che permette anche di ricevere notifiche in tempo reale. La sanzione notturna, dalle 22 alle 7, è di 222,67 euro, ridotta a 155,87 euro con pagamento rapido.

Novità: il primo caso di sospensione della patente per recidiva, in soli 45 giorni dall’attivazione del sistema. La Prefettura emetterà un provvedimento da uno a tre mesi per l’automobilista colto per la seconda volta a passare con il rosso entro due anni.

Il Comando invita inoltre a comunicare sempre chi era alla guida: in caso contrario, scattano sanzioni aggiuntive da 300 euro a verbale.