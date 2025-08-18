Verona, la Corporazione Esercenti Centro Storico chiede al sindaco Tommasi le dimissioni di Mazzucato.

La Corporazione Esercenti del Centro Storico di Verona ha diffuso su Facebook una lettera aperta indirizzata al sindaco Damiano Tommasi, chiedendo una presa di posizione ufficiale dopo un commento del consigliere di Prima Circoscrizione Luciano Mazzucato, definito “oggettivamente offensivo e gratuito”.

La polemica nasce da un post pubblicato dall’assessore Federico Benini sulla chiusura di un’attività commerciale a causa dei prolungati lavori su Ponte Nuovo e della conseguente perdita di un posto di lavoro. A quel post, Mazzucato ha replicato scrivendo: “Di che negozi parla? Avrebbero chiuso comunque, perché se si riferisce a quelli di abbigliamento di via Nizza, penso che nemmeno nell’Est Europa ne esistano di peggiori”.

Parole che hanno indignato la corporazione: “Risultano del tutto inappropriate da parte di un rappresentante delle istituzioni locali, soprattutto nei confronti di esercenti che da anni investono risorse, energie e competenze per contribuire alla vitalità economica e sociale del nostro centro storico”.

Il presidente Tiziano Meglioranzi sottolinea inoltre che «il protrarsi dei cantieri, in particolare su Ponte Nuovo, ha influito negativamente sui fatturati delle attività direttamente coinvolte, con conseguenze occupazionali gravi. Non sono mai state concretamente prese in considerazione richieste di ristori o misure di compensazione”.

Da qui la richiesta al sindaco: “Chiediamo formalmente che Lei prenda posizione in modo netto e si assuma la responsabilità politica di richiedere le dimissioni del sig. Mazzucato dal ruolo di Consigliere di Circoscrizione“.

La corporazione conclude ribadendo che, a loro avviso, “tale figura non può più rappresentare degnamente né l’Amministrazione, né i cittadini, né tanto meno gli operatori economici del centro storico”.

La lettera su Facebook.

“Al Sig. Sindaco del Comune di Verona Damiano Tommasi. Oggetto: richiesta di presa di posizione istituzionale su commento offensivo del Consigliere di Prima Circoscrizione Sig. Luciano Mazzucato”

“Egregio Sig. Sindaco, Le scrivo in qualità di Presidente della Corporazione Esercenti del Centro Storico di Verona, per esprimerLe profonda preoccupazione e sconcerto in merito a un commento pubblicamente espresso dal Sig. Luciano Mazzucato, Consigliere in Prima Circoscrizione, nei confronti di alcune attività commerciali della nostra città”.

“Il commento, pubblicato in risposta a un post sulla bacheca Facebook dell’Assessore Federico Benini, faceva riferimento alla chiusura di un’attività commerciale a seguito del prolungamento dei lavori su Ponte Nuovo, e a una persona che ha perso il lavoro. Il Sig. Mazzucato ha testualmente scritto: «Di che negozi parla? Avrebbero chiuso comunque, perché se si riferisce a quelli di abbigliamento di via Nizza, penso che nemmeno nell’Est Europa ne esistano di peggiori»”.

“Tali parole, oltre ad essere oggettivamente offensive e gratuite, risultano del tutto inappropriate da parte di un rappresentante delle istituzioni locali, soprattutto nei confronti di esercenti che da anni investono risorse, energie e competenze per contribuire alla vitalità economica e sociale del nostro centro storico”.

“Lei sa bene quanto il protrarsi dei cantieri, in particolare su Ponte Nuovo, abbia influito negativamente sui fatturati delle attività direttamente coinvolte, con conseguenze occupazionali gravi. Come già segnalato dalla nostra Corporazione, non sono mai state concretamente prese in considerazione richieste di ristori o misure di compensazione”.

“Alla luce di tutto ciò, il commento del Sig. Mazzucato non solo mostra una mancanza di rispetto verso cittadini e lavoratori colpiti duramente da questa situazione, ma mina anche la credibilità dell’Amministrazione nel suo complesso, proprio in un momento in cui sarebbe invece necessario ricostruire fiducia e collaborazione”.

“Per questo, chiediamo formalmente che Lei, in qualità di Sindaco, prenda posizione in modo netto e si assuma la responsabilità politica di richiedere le dimissioni del Sig. Mazzucato dal ruolo di Consigliere di Circoscrizione”.

“Riteniamo che tale figura non possa più rappresentare degnamente né l’Amministrazione, né i cittadini, né tanto meno gli operatori economici del centro storico che ogni giorno affrontano con fatica una situazione sempre più difficile”.

Firmata dal presidente della Corporazione Esercenti del Centro Storico di Verona Tiziano Meglioranzi.