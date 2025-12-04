No della Soprintendenza al tradizionale striscione dei vigili del fuoco lungo la facciata della Torre dei Lamberti a Verona.

Un’altra tradizione che accompagna i veronesi rischia di interrompersi quest’anno: il grande striscione di auguri dei vigili del fuoco, che ogni 8 dicembre viene srotolato lungo la facciata della Torre dei Lamberti in concomitanza con la cerimonia della Madonna sulla Domus Mercatorum, non potrà essere esposto per lo stop arrivato dalla Soprintendenza.

La doccia fredda è arrivata proprio dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza, che ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco. Motivo del diniego: il drappo di 10 metri per 4 “potrebbe compromettere la corretta percezione e lettura del monumento”, impedendo di apprezzarne pienamente l’architettura medievale.

Al momento sarebbero in corso contatti tra il Comando provinciale e il Comune di Verona per valutare eventuali soluzioni alternative che possano conciliare la tutela del monumento con il mantenimento della tradizione. Tra le ipotesi al vaglio, l’utilizzo di luci o proiezioni che non richiedano l’apposizione fisica del drappo.