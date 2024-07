Schianto frontale tra camion e furgone sulla provinciale, muore 41enne

Incidente tra camion e furgone tra Bovolone e Villafontana, muore un 41enne di Verona.

Tragico incidente tra camion e furgone nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 12 luglio, sulla provinciale 2, tra Bovolone e Villafontana. Erano quasi le 19 quando i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Villafontana.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del Suem 118, ma purtroppo per l’autista del furgone, Diego Marinos Vitteri, 41 anni, di origini peruviane ma residente a Verona, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro con il mezzo pesante. L’autista del camion, 69 anni, residente nel mantovano, illeso ma sotto schock per l’accaduto.