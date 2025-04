Schianto con la moto nella notte, grave motociclista

Incidente con la moto nella notte a Zimella, grave motociclista.

Un grave incidente con la moto è accaduto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 sulle strade di Zimella. Secondo le prime informazioni l’incidente, per cause ancora da accertare, si è verificato qualche minuto dopo l’1 della scorsa notte tra via Molini e via Stazione, nel territorio del comune di Zimella. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica, che dopo averlo stabilizzato sul posto hanno trasportato lo sfortunato motociclista in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

(notizia in aggiornamento)