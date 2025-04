Prada Costabella, via alla nuova stagione: riapre la funivia

Riapre la funivia Prada Costabella.

Torna in funzione da oggi, sabato 12 aprile, la funivia di Prada Costabella, pronta ad accogliere escursionisti e turisti per la nuova stagione. Gli impianti di risalita, gestiti da Atf (Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo), hanno ripreso il servizio a partire dalle ore 9.

La struttura è composta da una cestovia nel tratto iniziale e da una seggiovia nel secondo troncone, consentendo di raggiungere la vetta del Monte Baldo in meno di 30 minuti. La stazione di partenza si trova in località Prada (San Zeno di Montagna) a 1.000 m slm. La cestovia prima e la seggiovia poi, entrambe biposto, conducono fino a 1.850 m slm.

Una volta in quota è possibile passeggiare rilassandosi nella natura, tra marmotte e camosci, ammirare una grande varietà di fiori ed erbe autoctone, gustare pranzi tipici nei rifugi. Per i più esperti tanti sentieri per il trekking di vari livelli di difficoltà.

Durante la primavera gli impianti saranno operativi ogni giorno fino alle ore 16, mentre nel periodo di alta stagione l’orario verrà prolungato fino alle 18. La chiusura della stagione è prevista per il 2 novembre.