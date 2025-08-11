Incidente all’alba a Verona, pedone 55enne investito, in codice rosso all’ospedale: è grave.

Alle 5 di questa mattina, 11 agosto, c’è stato un incidente in via Basso Acquar a Verona: un pedone è stato investito, è grave.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso — un’auto medica e un’ambulanza — insieme alla Polizia Locale. La persona ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda tra via Basso Acquar e via Fedrigoni.

Secondo le prime ricostruzioni, un’Opel Astra guidata da un 37enne ha investito un cittadino di 55 anni. L’uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento. Anche il conducente dell’auto è stato portato al pronto soccorso per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire i rilievi. Le cause e la dinamica dell’investimento sono ancora in fase di accertamento.