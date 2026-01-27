Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere l’incendio di un fienile contenente centinaia di rotoballe.
In fiamme un fienile con centinaia di rotoballe: intorno alle 19.30 di ieri, lunedì 26 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che si era sviluppato in un deposito di fieno che conteneva circa 250 rotoballe.
Le quattro squadre accorse ad Albaredo d’Adige in via Serega hanno contenuto le fiamme e salvaguardato la struttura, provvedendo poi alla completa estinzione solo verso l’alba di oggi, martedì 27.