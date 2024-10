In fiamme casolare abbandonato usato come rifugio dai senzatetto – VIDEO

Oppeano, incendio nel casolare abbandonato: i vigili del fuoco evitano il peggio.

Intorno alle ore 17.40, di oggi 17 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Oppeano sulla provinciale 2, in via Lino Lovo, per l’incendio di un edificio abbandonato. Del fumo denso fuoriusciva da uno stabile abbandonato, disposto su due piani, utilizzato come ricovero da senza fissa dimora, nessuna persona risulta coinvolta dall’incendio.

I vigili del fuoco giunti da Verona con un autopompa un autobotte e 7 operatori, hanno dovuto tagliare le grate delle finestre per riuscire ad accedere all’interno e spegnere le fiamme che stavano interessando alcuni mobili e dei materassi accatastati in uno dei locali dell’abitazione. Durante le operazioni di estinzione del rogo è stata rinvenuta e bonificata una bombola di Gpl parzialmente interessata dal rogo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 20. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause dell’incendio.