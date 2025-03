Ruba telefono e borsa alla cliente dell’hotel, 30enne arrestata per furto

Una 30enne di Castelnuovo del Garda arrestata per furto: aveva rubato borsa e telefono alla cliente di un hotel.

Nella serata di ieri, 6 marzo, i carabinieri di Peschiera del Garda sono intervenuti, su richiesta del personale addetto alla struttura recettiva dell’Hotel Dorè, che si trova nel centro di Castelnuovo del Garda, dove era stato segnalato un furto.

In particolare, una 30enne di origini albanesi, residente nel Comune di Castelnuovo del Garda, approfittando di un momento di distrazione degli addetti alla struttura recettiva dell’Hotel Dorè, riusciva a impossessarsi di un telefono cellulare e di una borsa da donna contenente denaro e altri valori, dandosi poi alla fuga per le vie del centro.

Il tentativo di fuga.

La receptionist della struttura si accorgeva del furto e allertava i carabinieri di Peschiera del Garda che prontamente inviava sul posto una pattuglia. I militari intervenuti si ponevano alla ricerca dell’autrice del reato essendo, già nota alle forze dell’ordine. La donna poco dopo veniva rintracciata presso l’abitazione di altro soggetto anch’egli noto ai carabinieri, dove aveva trovato riparo. Nello stesso luogo veniva rinvenuta la refurtiva, poi, prontamente restituita alla vittima del reato.

La 30enne, una volta fermata, è stata condotta presso gli uffici del Comando carabinieri di Peschiera del Garda dove è stata dichiarata in arresto per il reato di furto aggravato e per minacce nei confronti dei militari operanti.

Concluse le formalità di rito, la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione per essere sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica scaligera, la 30enne è stata condotta innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare della presentazione alla P.G. e rinviato il processo ad aprile 2025.