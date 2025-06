Paura sul sentiero di Malcesine: famiglia tedesca in trappola, il Soccorso Alpino li porta in salvo.

Un’escursione a Malcesine sul Lago di Garda, si è trasformata in un momento di paura per una famiglia tedesca, composta da padre, madre e due ragazzi di 12 anni. Questa è rimasta bloccata lungo un tratto impegnativo del sentiero numero 15, sopra la frazione di Navene, nel comune di Malcesine.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 10 giugno, quando il gruppo, trovandosi sotto la località La Guardia in una zona particolarmente ripida ed esposta, ha perso la sicurezza necessaria per proseguire. La madre e i due figli, spaventati dal terreno impervio, non riuscivano più ad avanzare.

A richiedere l’intervento è stata la Centrale del 118 di Verona, su segnalazione dei colleghi trentini. Immediata la mobilitazione del Soccorso Alpino veronese, che ha inviato quattro operatori, partiti con i mezzi da Rivoli per poi proseguire a piedi verso il punto in cui si trovava la famiglia. A supporto anche un soccorritore proveniente da Ala.

Una volta raggiunti, i tecnici hanno tranquillizzato i quattro escursionisti, offrendo loro acqua e assistenza. Dopo averli messi in sicurezza con l’imbrago, li hanno accompagnati per circa 70 metri lungo il tratto più impegnativo, fino a portarli in un punto sicuro.

Da lì, sono stati condotti alle jeep e infine riaccompagnati a valle, sani e salvi. Nessuno ha riportato ferite, solo tanto spavento.