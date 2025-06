Riaprono le iscrizioni ai Cer di Verona: posti limitati

Centri Estivi Comunali Cer, via alle nuove iscrizioni: ancora posti disponibili in cinque scuole di Verona.

Buone notizie per le famiglie di Verona: riaprono le iscrizioni ai Centri Estivi Ricreativi Cer comunali per gli ultimi posti ancora disponibili. Cinque scuole tra infanzia e primaria offrono nuove opportunità, anche se non per tutti i turni e con disponibilità variabile da istituto a istituto.

Nel frattempo, l’Amministrazione ha ampliato la capienza accogliendo 258 bambini in lista d’attesa. Sono stati inoltre garantiti i posti per tutti i 187 bambini con disabilità iscritti, che avranno a disposizione personale dedicato.

Le iscrizioni riaprono ufficialmente dal 12 al 19 giugno, ma solo per le sedi e i turni che hanno ancora disponibilità. Per fare domanda, le famiglie dovranno inviare una mail all’indirizzo iscrizioni.cer@comune.verona.it o una PEC a servizi.educativi@pec.comune.verona.it, seguendo gli stessi criteri delle iscrizioni ordinarie.

Le scuole che ancora offrono posti.

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno .

. Scuola dell’Infanzia Dai Libri .

. Scuola dell’Infanzia Rodari (Bassona) .

. Scuola Primaria Europa Unita .

. Scuola Primaria Farinata degli Uberti.

I nuovi gruppi vanno da 7 a 15 bambini a seconda dei turni disponibili.