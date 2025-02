Ciclista investito prima dell’alba da un’auto pirata sulla strada Bresciana, è gravissimo

Investito ciclista sulla strada Bresciana a Verona, è grave.

Un grave incidente è avvenuto all’alba di oggi, mercoledì 19 febbraio, sulla strada Bresciana a Verona: secondo una prima ricostruzione intorno alle 5.30 un ciclista è stato investito da un’auto pirata, per cause ancora da accertare, mentre si trovava sulla corsia in direzione lago.

Il ciclista investito è stato lasciato agonizzante lungo la strada Bresciana e ricoverato in gravissime condizioni al Polo Confortini. In questo caso gli specialisti del Nucleo Infortunistica sono già alla caccia del veicolo, di colore scuro probabilmente, il cui conducente rischia anche l’arresto se individuato nelle prossime ore. L’invito dal Comando di via del Pontiere è quello di presentarsi immediatamente, considerate le telecamere esistenti lungo la strada di accesso alla città.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che dopo aver stabilizzato il ciclista lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni sono gravissime.

(notizia in aggiornamento)