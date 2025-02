Incidente sulla strada Bresciana, si scontrano tre auto e uno scooter

Grave incidente sulla strada Bresciana, coinvolte tre auto e uno scooter.

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 febbraio, lungo la strada Bresciana: era da poco passato mezzogiorno quando tre auto si sono scontrate con violenza, per cause ancora da accertare, coinvolgendo anche uno scooter che transitava proprio in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118, oltre alla polizia locale: il traffico è proceduto a senso unico per permettere i soccorsi. I feriti sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente.