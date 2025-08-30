Incendio a Porto di Legnago: all’interno dell’abitazione una donna di 58 anni portata in salvo dall’intervento dei carabinieri.

I carabinieri di Legnago hanno salvato una donna italiana, 58enne, residente a Porto di Legnago, da un incendio sviluppatosi nella sua abitazione: la signora si era addormentata sul divano, lasciando una pentola sul fornello acceso della propria cucina.

I carabinieri, che si trovavano nella frazione in questione per un altro intervento, su segnalazione di alcuni presenti, hanno immediatamente raggiunto l’abitazione in fiamme e non hanno esitato un solo istante per cercare di portare fuori, prima possibile, la signora, che nel frattempo svegliatasi, stava tentando – tra il fumo – di spegnere le fiamme.

Il salvataggio.

Mentre i due militari, recuperato l’estintore in dotazione al proprio veicolo di servizio, tentavano di abbattere la porta d’ingresso e guadagnare l’accesso, altri due, invece, riuscivano a salire sul tetto di un garage attiguo, raggiungendo il balcone dell’abitazione, dove si trovava già un giovane coraggioso cittadino e, insieme, riuscivano a recuperare la donna e portarla giù in salvo.

Le fiamme venivano attenuate dai due carabinieri con l’estintore, riusciti ad entrare all’interno, e poi definitivamente domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La donna salvata, in stato di shock e che presentava ustioni in varie parti del corpo, è stata trasportata presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale di Verona Borgo Trento, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

I carabinieri intervenuti hanno inalato del fumo durante le operazioni e sono stati sottoposti alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Legnago. Il Prefetto della Provincia di Verona, Demetrio Martino, ha manifestato il suo apprezzamento per i protagonisti del salvamento.