Auto si schianta contro un muro e va a fuoco: paura a Colognola ai Colli. Le foto.

Paura nella notte a Colognola ai Colli, dove un’auto alimentata a GPL è andata a fuoco dopo essersi schiantata contro un muro in via Cesare Battisti. L’incidente, avvenuto intorno all’una di notte del 6 dicembre, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del Fuoco del distaccamento di Caldiero.

I pompieri, arrivati con un mezzo e cinque operatori, hanno impiegato oltre due ore per domare le fiamme che avvolgevano completamente il veicolo. Il conducente, uscito dall’auto prima che le fiamme si propagassero, è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem e trasportato all’ospedale di San Bonifacio per accertamenti.

Mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il mezzo, sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 2:30.