Da mercoledì 10 settembre orario invernale di Atv: tutte le novità della rete. Mazza: “Possibili disagi all’inizio, ma rimedieremo”

Da mercoledì 10 settembre entra in vigore l’orario invernale di Atv. Ed è lo stesso presidente Giuseppe Mazza a mettere le mani avanti su eventuali, possibili disagi. “Proprio perchè la rete dei servizi scolastici è stata completamente rivista – è il commento del presidente di Atv Mazza – è prevedibile che nelle prime settimane si possa verificare qualche disagio dovuto a disallineamenti tra gli orari di lezione, quasi sempre provvisori, e quelli dei servizi di trasporto scolastici”.

“Già nei primi giorni di operatività del nuovo orario – aggiunge – i nostri tecnici presidieranno i principali nodi della rete per verificare la necessità di eventuali interventi correttivi. La gran parte di questi sarà tuttavia attivata quando gli orari di lezione saranno definitivi e i flussi dell’utenza studentesca si saranno stabilizzati. Chiediamo quindi fin d’ora un po’ di pazienza ai ragazzi ed alle famiglie per gli eventuali disagi dei primi giorni, ma per far sì che gli eventuali adeguamenti delle corse siano efficaci è necessario che gli orari scolastici siano definitivi”.

Abbonamenti.

In tema di abbonamenti, per quest’anno Atv ha riservato ai propri clienti interessanti vantaggi, soprattutto per quanti sottoscriveranno un abbonamento annuale.

Bonus trasporti – Si tratta di un contributo economico fino a 200 euro stanziato dalla Regione Veneto per l’acquisto di abbonamenti annuali, valido fino al 30 settembre. Il bonus è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti urbani (City Mover – City Mover Ridotto) ed integrati con l’urbano (Extraverona – Extraverona ridotto), ed è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Veneto che siano proprietarie o intestatarie di autoveicoli o motoveicoli.

Un anno di Bike Sharing gratis. Grazie alla collaborazione con operatori locali, chi è in possesso di un abbonamento annuale urbano di Verona o extraurbano con partenza o destinazione Verona (ExtraVerona), avrà diritto a 12 mesi di agevolazioni sul servizio di bike sharing in città. Potrà infatti richiedere, sul sito di ATV, un codice promozionale da riscattare sulle app “Dott” e “Verona Bike” per ricevere le agevolazioni sulle corse.

Abbonamento sul cellulare. I nuovi abbonati annuali possono visualizzare l’abbonamento anche dalla app Ticket Bus Verona. Il titolo è a tutti gli effetti sostitutivo della tessera MoVer fisica; pertanto, in fase di controllo, basterà esibire il titolo da cellulare. Se viene richiesta con questa modalità, la tessera (normalmente dal costo di 3 euro) è gratuita. L’abbonamento sul cellulare non va validato al momento della salita a bordo.

Fino al 30% di risparmio. Rispetto all’acquisto di 12 abbonamenti mensili, a seconda della tariffa scelta, acquistando l’abbonamento annuale si risparmia fino al 30%.

Atv per l’inclusione: disponibili le tessere “Alias”.

Dal 1 settembre per gli abbonati Atv è possibile viaggiare sui bus di Verona e provincia con il proprio nome e cognome d’elezione. Le persone transgender e non binarie che si abbonano al servizio di trasporto possono infatti richiedere una tessera “alias” per utilizzare i mezzi pubblici, con il nome che meglio rappresenta la loro identità di genere, anche se diverso da quello anagrafico.

In pratica, chi desidera che sulla tessera di abbonamento venga riportato il proprio nome di elezione, diverso da quello registrato all’anagrafe, può rivolgersi alle biglietterie aziendali di Atv e, compilando la modulistica predisposta, può ottenere una nuova tessera “alias” sulla quale compare il nome scelto. Il cambio della tessera viene effettuato gratuitamente, sia per i nuovi che per i vecchi abbonati, con una procedura che garantisce la massima riservatezza, nell’ottica di evitare ogni possibile disagio.

La tessera alias ha la stessa durata di quella ordinaria (5 anni) e permette di caricare tutte le tipologie di abbonamento. E’ valida a tutti gli effetti in caso di verifica da parte del personale di controllo che, tramite l’apposito palmare, rileva i dati anagrafici sottostanti a quelli d’elezione, che rimangono comunque archiviati, anche ai fini degli adempimenti e delle facilitazioni fiscali.

Per ottenere la tessera alias gli interessati devono rivolgersi alla biglietteria di Verona piazza Simoni. A breve sarà possibile ottenerla anche nelle biglietterie di Verona Porta Nuova, Garda corso Italia 60, Legnago via dei Tigli 1, San Bonifacio, via Ungaretti.

Le novità sulla rete.

Nuovo assetto delle linee “20” – Per quanto riguarda la rete urbana, la variazione più significativa riguarda la revisione dell’assetto delle linee 21 e 22 nei due rami che collegano il Capoluogo con Negrar e San Giovanni Lupatoto, con l’istituzione della nuova linea 20. Il nuovo assetto, con i percorsi delle linee abbreviati, è finalizzato a migliorare la regolarità del servizio, limitando la problematica dei ritardi, e prevede i seguenti percorsi:



Linea 20: Stazione P.N (marc. D2) – Ospedale Maggiore – Parona – Negrar con frequenza di 30′ nelle fasce di punta dal lunedì al venerdì e di 40′ nelle fasce di morbida ed al sabato.



Linea 21: Ca’ di Cozzi (nuovo capolinea presso il liceo Fracastoro, non più in via Baganzani) – Ospedale Maggiore – Stazione P.N. – Fiera – Policlinico – via dei Lamberti – Palazzina.



Linea 22: Parona – Ospedale Maggiore – Stazione P.N. – via S. Teresa – Policlinico – via dei Lamberti – via Legnago – centro comm. Galassia, San Giovanni Lupatoto (via Garofoli) – Pozzo.



Linea 41: il capolinea di via Eraclea è stato spostato in una posizione più adeguata, in via Zancle.

Linea 51: sarà operativa a fasce orarie: dal lunedì a venerdì 6-9, 12-15, 17-20 con frequenza di 30′ al mattino e 40′ al pomeriggio. Il sabato è operativa dalle 6 alle 9 (ogni 30′) e dalle 14 alle 20 (ogni 40′).



Linea 52/53: sempre nell’ottica di arginare la problematica dei ritardi, viene confermata anche durante l’Orario invernale la “rottura” della linea 52 Vigasio-Stallavena, introdotta nel giugno scorso. Pertanto la linea sarà configurata nei due rami: Vigasio-Verona Porta Vescovo (coperto dalla linea 53) e Verona Porta Nuova-Stallavena effettuato ancora come linea 52.

La rete extraurbana.

Sulla rete extraurbana non sono state apportate variazioni di rilievo. E’ stato completato il processo, avviato l’anno scorso, di eliminazione dei servizi scolastici il sabato, a seguito dell’articolazione degli orari degli istituti su cinque giorni. Gli studenti che frequentano gli istituti dove si effettuano ancora lezioni al sabato hanno comunque a disposizione gli autobus di linea.

Da evidenziare che quest’anno per la prima volta viene estesa l’operatività della linea estiva 482 Aeroporto – Peschiera – San Benedetto di Lugana, con una corsa ogni ora, fino al 19 ottobre. Resta attiva, come ogni anno, anche la linea 483 Peschiera-Garda-Malcesine. In questo modo viene data una risposta alla domanda di trasporto del bacino gardesano che nel periodo autunnale vede la sovrapposizione della cliente turistica con quella degli studenti.

Resterà operativa fino al 19 ottobre anche la linea 477 Brentino – Caprino – Spiazzi in virtù dei buoni numeri registrati in termini di passeggeri.