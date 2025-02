Sicurezza a Porta Nuova, la vigilanza privata di Atv sul piazzale della stazione

Atv ha attivato il servizio di vigilanza privata nella zona della biglietteria sul piazzale della stazione di Verona Porta Nuova.

Sul fronte della sicurezza di piazzale XXV Aprile, scende in campo anche Atv: attivo infatti anche il servizio di vigilanza privata di Atv a presidiare la zona della biglietteria aziendale presente sul piazzale della stazione di Verona Porta Nuova. Proprio la biglietteria infatti rappresenta il punto di riferimento per le decine di migliaia di utenti dei mezzi pubblici che quotidianamente frequentano l’hub di Porta Nuova per spostarsi in città e provincia. Per la centralità della sua posizione su piazzale XXV Aprile, l’Autostazione Atv è anche particolarmente esposta ai disagi e ai rischi causati dalla presenza dei gruppi di sbandati, spacciatori e malintenzionati che negli ultimi tempi era diventata sempre più aggressiva.

“Presidio stabile e continuativo”.

“Abbiamo accolto con grande favore l’attività di repressione e sorveglianza organizzata in questi giorni dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine – è il commento del presidente di Atv Giuseppe Mazza – tanto che abbiamo inviato una lettera di ringraziamento per il lavoro messo in campo. Anche noi riteniamo opportuno fare la nostra parte, considerato che è in gioco la sicurezza dei nostri clienti, in particolare quelli che frequentano la biglietteria. Mediamente infatti ogni giorno sono oltre un migliaio quelli che accedono agli sportelli dell’Autostazione, per l’acquisto di biglietti o il rinnovo degli abbonamenti con picchi molto superiori negli ultimi giorni del mese, senza contare la clientela turistica che inizia già ad arrivare. Da oggi quindi, – continua il presidente Mazza – abbiamo attivato un presidio stabile e continuativo di sorveglianza all’esterno della biglietteria. Ci saranno una o più guardie giurate presenti a partire dalle 14 fino all’orario di chiusura degli sportelli, intorno alle 19”.

“La sicurezza una priorità assoluta”.

“La sicurezza delle persone – aggiunge l’amministratore delegato di Atv, Massimo Bettarello – è per noi una priorità assoluta, sia riguardo alla clientela, ma anche per il personale di guida dei mezzi pubblici oltre che per gli operatori della biglietteria. Proprio da parte di questi ultimi avevamo registrato un crescente senso di disagio e di insicurezza, legati ai quotidiani episodi di microcriminalità e spaccio a ridosso della biglietteria. In occasione del danneggiamento notturno di alcune vetrate abbiamo sporto denuncia agli organi di pubblica sicurezza, ma stabilmente i gruppi di sbandati che stazionavano di fronte all’entrata della biglietteria rendevano disagevole per clienti e dipendenti l’accesso”.

“Il nostro personale – continua – ci aveva segnalato che negli ultimi giorni il numero di questi personaggi dediti ad attività di spaccio era di molto superiore alla solita decina abituale, con conseguente aumento di risse, schiamazzi, molestie ed episodi di maleducazione. E’ successo spesso di dover accogliere all’interno della biglietteria persone che sono state borseggiate e altre che chiedono di poter sostare nei locali interni in attesa del bus per non rimanere sui marciapiedi esterni”.