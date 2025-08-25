Verona e Vicenza di nuovo collegate: ripartono i treni ma fino al 29 agosto si annunciano ritardi.

Dopo 21 giorni di stop, da oggi lunedì 25 agosto i treni sono partiti tra Verona Porta Nuova e Vicenza: riaperta la linea ferroviaria, ma ci sono ritardi in vista. La sospensione, programmata dal 4 al 24 agosto, è servita a completare un pacchetto di interventi fondamentali per il futuro della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Verona–Vicenza.

Il cantiere ha interessato più punti strategici.

a Montebello Vicentino sono stati sistemati il tracciato, la linea elettrica e la banchina.

sono stati sistemati il tracciato, la linea elettrica e la banchina. a Lonigo è stata modernizzata l’intera stazione.

è stata modernizzata l’intera stazione. a San Bonifacio rinnovati deviatoi, binari e marciapiedi.

rinnovati deviatoi, binari e marciapiedi. a Vicenza portati a termine i lavori preparatori al nuovo sottopasso AV/AC.

portati a termine i lavori preparatori al nuovo sottopasso AV/AC. a Verona Porta Vescovo prosegue la riqualificazione dello scalo.

L’interruzione ha consentito anche l’adeguamento della linea Vicenza–Schio, con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro.

Per motivi tecnici legati al collaudo, fino al 29 agosto i convogli viaggeranno a velocità ridotta, con possibili ritardi fino a un quarto d’ora. Dal 30 agosto, invece, la circolazione tornerà a pieno regime.