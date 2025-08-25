Pronta per la finale a Lazise: ecco chi è Miss Colà Terme Veneto

La vincitrice di Miss Colà Terme Veneto 2025 si prepara alla sfida finale di Lazise.

Rosolina Mare ha incoronato la nuova Miss Colà Terme Veneto 2025: è Sara De Lazzari, 22 anni, di Marghera, che vola in finale a Lazise. La giovane studentessa di Lettere moderne all’Università di Padova – che lavora anche nel mondo della moda – ha conquistato la giuria con eleganza e determinazione, guadagnandosi l’accesso alla finalissima nazionale.

Il concorso, che abbina bellezza e talento, avrà il suo epilogo proprio sul lago di Garda: il 10 e 11 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise si terrà la finale italiana, dove la vincitrice si aggiudicherà un contratto da 10 mila euro.

Sul podio veneto sono salite anche Angel Amakye, 17 anni di Sassuolo, e Anna Toniutti, 21enne di Tarzo (TV). Tutte e tre rappresenteranno la regione all’ultimo atto della competizione, organizzata dall’associazione “Oltre il Rock”.