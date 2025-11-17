Colletta alimentare da record, oltre 208 tonnellate raccolte a Verona

Il cuore grande del Veneto e di Verona: oltre 650 tonnellate di cibo raccolte con la colletta alimentare.

Colletta alimentare da record in Veneto e a Verona. In un Paese in cui la percezione del rischio povertà resta alta (18,9% secondo l’ultimo rapporto Istat sul Bes), la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si conferma un faro di speranza e solidarietà, specialmente in Veneto.

La mobilitazione nazionale, che ha visto la partecipazione di 155 mila volontari e oltre 5 milioni di donatori in tutta Italia, ha portato alla raccolta di 8.300 tonnellate di prodotti (+5% rispetto al 2024), ma è il dato regionale a sottolineare la generosità del territorio: sono ben 656 le tonnellate di alimenti di prima necessità raccolte tra i supermercati del Veneto (e Mantova, che per ragioni logistiche fa capo alla sede di Verona).

Uno “Spettacolo della Carità” che non conosce crisi.

Nonostante l’aumento del costo della vita, i cittadini veneti hanno risposto con un gesto concreto: una confezione di riso, una scatoletta di tonno, una bottiglia di passata di pomodoro. Un contributo semplice ma vitale, che risponde all’auspicio espresso dal Papa Leone XIV: “Mentre le cause strutturali della povertà vanno affrontate e rimosse, tutti siamo chiamati a creare segni di speranza”.

Il Veneto, terra storicamente legata all’impresa e al lavoro, dimostra così di non voltare le spalle agli “invisibili”. Questa massa di solidarietà alimenta la speranza e contrasta l’individualismo, rappresentando un vero e proprio “spettacolo della carità” e il segno di una coscienza di popolo ancora viva, come testimoniato anche dall’adesione personale e dall’Alto Patronato concesso dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’impatto sul territorio.

Grazie a questo risultato eccezionale, il Banco Alimentare del Veneto potrà sostenere nei prossimi mesi 82.700 persone bisognose attraverso una rete capillare di 454 enti caritativi convenzionati sul territorio.

I prodotti a lunga conservazione raccolti, fondamentali per le mense, le case-famiglia e i centri di accoglienza, sono ora destinati ai magazzini del Banco Alimentare, pronti per essere distribuiti con l’obiettivo di garantire un aiuto a decine di migliaia di famiglie che faticano ad arrivare a fine mese.

Verona in testa per solidarietà.

Il contributo provinciale evidenzia la straordinaria risposta del Veronese, che si colloca in testa per quantità di cibo donato. La provincia di Verona ha raccolto da sola oltre 208 tonnellate di alimenti, superando tutte le altre, e ha mobilitato il maggior numero di volontari e supermercati.