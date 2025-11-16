Aria artica in arrivo dal nord, primo assaggio d’inverno a Verona

Cambiano le condizioni meteo, l’arrivo di aria artica dal nord porta il primo assaggio d’inverno anche a Verona.

Da lunedì sera il Nord Italia, Verona compresa, sarà raggiunto da un impulso di aria artica in discesa dalle isole Svalbard, una massa d’aria che, pur mitigandosi nel passaggio sul mare di Norvegia e sul mare del Nord, come sostengono gli esperti di meteo4verona porterà un cambio netto del tempo anche nel Veronese.

Dopo giorni di clima mite e umido, dominati da correnti meridionali, la regione entrerà in una fase più invernale: temperature in calo, atmosfera più secca e precipitazioni assenti o deboli. Nulla di eccezionale comunque, visto che i valori in quota risultano appena 3-4 gradi sotto la media stagionale.

Al momento non è certa la prima discesa sottozero in pianura: molto dipenderà dalla presenza di nuvole e vento. Qualche possibilità si intravede tra martedì mattina, con nuvolosità ancora presente soprattutto sulla Bassa, e mercoledì mattina, quando il cielo potrebbe essere più terso.

Possibile neve in Lessinia.

Uno sguardo ai prossimi giorni segnala inoltre un nuovo peggioramento tra giovedì e venerdì, con la possibilità di qualche fiocco di neve in Lessinia oltre i 900-1000 metri, ipotesi che necessita ancora di conferme.