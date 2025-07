Sono arrivati i primi temporali in provincia di Verona.

Dopo il gran caldo di questi ultimi giorni, come previsto i primi temporali sono arrivati a colpire alcune zone della provincia di Verona. Forti acquazzoni, con lampi, tuoni e folate di vento sono segnalati in particolare nella zona di Bussolengo e Pescantina.

Ma la pioggia accompagnata dai temporali è caduta anche in Valpolicella e in alcune zone della Lessinia. Al momento non si hanno notizie di grandinate particolarmente consistenti, ma la situazione rimane in continua evoluzione. In ogni caso, dove i temporali hanno colpito, si è avuta una pausa dal calore di questi giorni.