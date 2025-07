Fiera Montebaldina 2025: l’arte di Ligabue e Rovesti incontra la tradizione e le delizie a Caprino Veronese.

Caprino Veronese si prepara dal 31 luglio al 4 agosto, per la 272esima Fiera Montebaldina, uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio.

Il cuore della festa batterà già dal pomeriggio di giovedì 31 luglio con l’inaugurazione di un evento d’eccezione: la mostra “Alla terra”, che mette in dialogo due maestri dell’arte naïf come Bruno Rovesti e Antonio Ligabue, ospitata a Palazzo Carlotti grazie al contributo di Sergio Rovesti, nipote dell’artista.

Venerdì 1 agosto la Fiera si aprirà ufficialmente con lo storico corteo nel centro di Caprino, tra bandiere, musica e il corpo bandistico cittadino. Ma il programma promette molto di più: sabato 2 agosto riflettori puntati sulla tradizionale Fiera del Bestiame, affiancata dal mercatino dei produttori del “Marchio del Baldo” e da attività didattiche per i bambini.

Spazio anche ai motori e al divertimento con la 100Km del Baldo organizzata dal Vespa Club, laboratori Lego, battesimo della sella per i piccoli e, dalle 19, “Vie in Festa”: botteghe aperte, artisti di strada e spettacoli per tutti.

Domenica 3 agosto scatta l’ora delle sfide più goliardiche: dai tricicli che sfrecceranno tra le vie del paese alle gare con le carriole, mentre i più piccoli potranno colorare piazza Roma trasformandola in un grande disegno collettivo.

Immancabili gli stand enogastronomici: ogni sera, piatti tipici e specialità del Baldo – vino, salumi, formaggi, pasta fresca e tartufo nero – accompagneranno la musica live in piazza Stringa, nelle vie del centro e al Circolo Noi, dove non mancheranno la pesca di beneficenza e il luna park.

Gran finale lunedì 4 agosto con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio.

La Fiera Montebaldina, organizzata da Comune e Pro Loco con il sostegno di associazioni e produttori locali, resta un appuntamento clou per chi ama vivere la montagna, la cultura contadina e i sapori genuini.