L’annuncio de Comitato Bacanal: sfilata di Carnevale del Venardi Gnocolar a Verona senza la presenza del Papà del Gnoco.

Il Papà del Gnoco non parteciperà alla sfilata di Carnevale del Venardi Gnocolar a Verona: lo ha annunciato questa mattina, sabato 7, Valerio Corradi, presidente del Comitato Bacanal. Certificando, di fatto, la rottura definitiva con l’amministrazione comunale veronese, dopo il lungo tira e molla delle ultime settimane, che aveva portato ad assegnare l’organizzazione della sfilata del Venardi Gnocolar al Comitato Festa de la Renga.

Oltre al Papà del Gnoco, saranno una ventina le maschere del Carnevale veronese che daranno forfait. Maschere che capitanate proprio dal Papà del Gnoco si troveranno, quello stesso giorno, in piazza Erbe dalle 11 e le 13.30, per poi spostarsi a Monteforte d’Alpone, dove si celebrerà il 76° Carnealon de l’Alpon.