Veneto al voto in novembre: Zaia firma il decreto elettorale

Veneti al voto: Zaia firma il decreto e fissa la data delle elezioni regionali.

La data è ufficiale, i veneti potranno esprimere il loro voto domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025: a stabilirlo è il decreto firmato oggi 18 settembre da Luca Zaia. Il Governatore con questo atto segna la chiusura della legislatura in corso. Queste quindi sono le date in cui verranno eletti il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Giunta. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Chi intende candidarsi dovrà presentare le proprie liste il 24 e 25 ottobre, le uniche due giornate fissate per il deposito ufficiale delle candidature. “Auguro a tutti una buona campagna elettorale – ha detto Zaia – e spero sia condotta con toni civili e costruttivi, nell’interesse dell’intera comunità veneta. L’obiettivo dev’essere uno solo: portare il Veneto ancora più in alto nei prossimi cinque anni”.

Zaia ha voluto infine rivolgere un pensiero ai cittadini, ringraziandoli per il sostegno ricevuto durante la legislatura che si chiude e invitandoli a partecipare numerosi al voto: “Andare alle urne è un diritto, ma anche un dovere”.