Ragazzina investita sulle strisce mentre va a scuola, soccorsa con l’elicottero

Isola della Scala, ragazzina investita sulle strisce mentre va a scuola.

Paura nella mattinata di oggi, martedì 1 aprile, a Isola della Scala: una ragazzina di 14 anni, secondo quanto ricostruito, poco prima delle 8 è stata investita da un’auto in via Zenobria, mentre stava andando a scuola.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con l’elicottero di Verona emergenza. La 14enne è stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Presenti, per verificare quanto accaduto, anche la polizia locale di Isola della Scala e i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)