Protesta contro la Ztl H24, esercenti e residenti pronti a scendere in piazza

Verona, il 10 febbraio esercenti e residenti scenderanno in piazza Bra per protestare contro la proposta di Ztl H24.

Mobilitazione di protesta contro la proposta di chiusura H24 della Ztl nel centro storico di Verona. Residenti ed esercenti scenderanno in piazza il 10 febbraio alle ore 10, in piazza Bra, per manifestare il loro dissenso e chiedere soluzioni alternative.

Il timore principale dei negozianti del centro riguarda l’impatto economico e sociale della misura, che potrebbe penalizzare le attività commerciali e ridurre l’attrattività del centro. Attraverso la chat “NO ZTL H24”, i commercianti hanno espresso preoccupazioni su sicurezza e degrado, ritenuti aggravati da un accesso sempre più limitato.

L’obiettivo della protesta è “aprire un dialogo con l’amministrazione comunale per trovare un compromesso” che garantisca sia la tutela del patrimonio storico che la vivibilità della città: “Non si può chiudere senza predisporre parcheggi e bus navette nelle aree esterne, così si desertifica il centro”.