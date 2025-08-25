Tasso alcolico da coma etilico a Verona: 33enne arrestato dopo essersi schiantato contro un muro.

Arrestato ubriaco al volante di un’auto che andava a tutta velocità per le strade di Verona: il 33enne ha perso il controllo ed è finito contro il muro di un edificio dopo aver saltato la rotonda della Lidl. Sfiorata la tragedia: per pochi istanti non ha centrato un’altra vettura.

L’uomo alla guida è sceso dal mezzo insieme a un passeggero. È fuggito a piedi ma, grazie alle segnalazioni dei cittadini, è stato bloccato dalla polizia locale di Verona. All’arresto ha reagito con violenza contro gli stessi agenti.

L’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico record: 3,49 g/l, valore considerato da coma etilico. Il conducente era senza patente e ha fornito false generalità agli agenti. Per lui sono scattate le accuse di guida in stato di ebbrezza, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Oggi la direttissima in tribunale.